شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 46 حوثيا خلال مواجهات مع المقاومة شمال الضالع والان مع التفاصيل

قتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي خلال مواجهات شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر ميدانية إن نحو 46 مسلحا حوثيا خلال قتلوا خلال المعارك الدائرة في أطراف مديرية قعطبة.

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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأربعاء، من استعادة أجزاء واسعة من مديرية "قعطبة" شمالي الضالع، وذلك بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصدر عسكري قوله إن القوات المشتركة طهرت مركز مدينة قعطبة بالكامل وتقدمت صوب معسكر القوات الخاصة، غربي مدينة قعطبة.

وطبقا للمصدر، فقد أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات بارزة، وسط فرار ما تبقى باتجاه بلدات محافظة إب، وسط البلاد.