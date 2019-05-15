شكرا لقرائتكم خبر عن إفشال المحاولة القطرية لضرب وحدة برلمان ليبيا وإقرار تجريم الإخوان والان مع التفاصيل

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس انعقد في مقره بمدينة طبرق شرقي ليبيا، بحضور رئيسه، عقيلة صالح وأكثر من 70 نائبا، مبينا أن النواب صوتوا على حظر تنظيم الإخوان وتجريمه، وتصنيفه جماعة إرهابية.

فبعد أقل من أسبوعين على محاولة فاشلة من تنظيم الحمدين القطري لضرب وحدة البرلمان الليبي، صوت مجلس النواب خلال اجتماع طارئ، مساء الاثنين، في طبرق، لصالح إقرار قانون تجريم تنظيم الإخوان واعتباره جماعة إرهابية، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس.

واتبع إخوان ليبيا، مثل بقية أفرع التنظيم الدولي، نهج العنف، مما جعله المصدر الرئيس لكل التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها، وصولا إلى النسخة الأكثر دموية وهو ما يعرف بتنظيم الدولة "داعش".

ودأب تنظيم الحمدين على تحريك أذنابه في مجلس النواب الليبي، لعقد جلسة بهدف إدانة العملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لتطهير العاصمة طرابلس من التنظيمات والمليشيات الإرهابية التي تمولها قطر وتركيا، في محاولة لإيقاف تقدمه صوب العاصمة.

واستجاب بعض أعضاء مجلس النواب الليبي لمحاولات تميم الخبيثة لضرب وحدة البرلمان الليبي، حيث عقدوا جلسة الخميس، في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الليبي مع ميليشيات حكومة الوفاق الوطني برئاسة الإخواني فايز السراج المتواجدة في العاصمة.

لكن عدم توافر النصاب القانوني أفشل مخططات قطر، إذ أفادت وسائل الإعلام الليبية، فشل النواب الحاضرين في إصدار أي قرار يدين عملية الجيش الوطني المقررة في طرابلس.

وسبق أن توالت الإدانات الليبي للتدخلال القطرية والتركية الرامية إلى دعم جماعة الإخوان في ليبيا والعاصمة طرابلس، التي يسيطر على أجزاء منها جماعات إرهابية، مدعومة بغطاء شرعي توفره حكومة فايز السراج.

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وقال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الليبي، خلال تصريحات صحافية، إن قطر ومعها تركيا لم تتوقفا عن تقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والعسكري والمالي للإرهابيين الموالين لتنظيمات الإسلام السياسي، وجماعة الإخوان، بهدف إطالة أمد الأزمة.

وبحسب الميهوب، فإن سيطرة الجيش الليبي على طرابلس أصبحت قريبة، بالتالي لن تجدي قطر نفعا تحركاتها السياسية المُريبة، ودعمها للميليشيات المُسلحة، مؤكدا أنه سيتم بعد انتهاء المعركة، رفع قضايا ضد قطر إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكان مجلس النواب الليبي، قد أصدر الأربعاء، بيانًا يطالب فيه مجلس الأمن، بوقف تدخلات قطر وتركيا في ليبيا، على خلفية الإمداد المالي الذي تقدمه قطر وتركيا للجماعات الإرهابية والمسلحة في ليبيا.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.

واستنكرت اللجنة التدخل القطري والتركى "السافر وغير المقبول" بدعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار، وأخرها التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب، وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب.

واستخدام الإخوان سلسلة أساليب في العنف وتبريره داخل ليبيا، ومنح الغطاء للجماعات الإرهابية التي تستعمل العنف، وساهموا بتشكيل ما يسمى بـ"الدروع"، وهي ميليشيات مسلحة تنتشر في أرجاء ليبيا، بالإضافة إلى إنكار وجود الإرهاب والعنف في البلاد، على الرغم من كل الأدلة الظاهرة، وعرقلوا كل التحقيقات في الجرائم التي ترتكبها.

كما سارعوا إلى إطلاق ألقاب "الثوار" على التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة، الأمر الذي يمثل بمثابة غطاء شرعي لكل الجرائم التي اقترفوها.