شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يُمارسون أسلوباً مقيتاً واقتحاماً على خصوصيات الناس والان مع التفاصيل

كشف مصدر في صنعاء أن الحوثیین منذ دخول شھر رمضان مارسوا أسلوبا مقیتا واقتحاما بغیضا على خصوصیات الناس في منازلھم وأندیتھم ومجالسھم اللیلیة في الشھر الكریم، دون احترام لمشاعر الناس وخصوصیاتھم أو لمكانة الشھر وقداستھ، أو تقالید وأعراف المجتمع الیمني.

وأفصح مصدر في صنعاء عن أن الحوثیین استغلوا دخول رمضان، وأرسلوا ما یسمونھم «المسؤولین الثقافیین» إلى مجالس الأھالي والمقایل، وأجبروھم على الإنصات لملزمات وخطب الصریع حسین الحوثي، وشقیقھ عبدالملك. وأضاف المصدر أن المندسین ینشرون الأفكار الطائفیة والتحریضیة تحت مسمى الثقافة القرآنیة.

ملزمات حوثیة

وأكد المصدر وفق ما نشرته صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الأربعاء " أن میلیشیات الحوثي قامت بإرسال ما یسمونھم «المسؤولین الثقافیین» التابعین لھا إلى مجالس الناس والمقایل، سواء أمام المنازل أو داخل الأحیاء، أو في أماكن تجمعاتھم، لتقوم تلك العصابات بإجبار الجمیع على الإنصات بذریعة قراءة آیات من القرآن الكریم وتفسیرھا، في حین أنھم یقرأون للناس ملزمات الصریع حسین الحوثي على الناس.

وأضاف أن ما یعرف بالمسؤولین الثقافیین یجبرون المجتمعین على السكوت والاستماع لما في تلك الملازم، قبل أن یبثوا علیھم محاضرات عبدالملك الحوثي وإجبارھم على الاستماع، رغم أنفھم.

نشر الأفكار الطائفیة

وأوضح أن من یسمون أنفسھم بمثقفي الحوثي ألقوا عدة محاضرات على الأھالي، تم خلالھا نشر الأفكار الطائفیة والعدوانیة والتحریضیة تحت مسمى الثقافة القرآنیة، مبیناً أن العدید من المواطنین لدیھم معرفة وإدراك بمدى مخاطر الأفكار الحوثیة وخطورتھا، فضلاً عما تحتویھا من بدع وضلال ومعتقدات باطلة وطائفیة وثقافات مغلوطة تحمل العداء وتنشر الفتن وتحرض على القتال والتدمیر والخراب.

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تمزیق النسیج الاجتماعي

وقال إن ھذه المحاضرات تھدف إلى تمزیق النسیج الاجتماعي الیمني وتقسیمھ بمسمیات خطیرة منھا داعشي وعفاشي ومنافق وغیرھا من المسمیات، مبیناً أن الحوثیین لجأوا إلى إرسال من یسمونھم بالمثقفین إلى المجالس والمقایل الخاصة بالمواطنین، بعد فشلھم في إقناع الأھالي بحضور دوراتھم الطائفیة في رمضان في بعض المساجد المختارة وتعیین خطباء موالین لھم.

تھدید المواطنین

وأكد المصدر أن الحوثیین یرسلون من سموھم المثقفین في ظل حمایة أمنیة، بھدف إجبار المواطنین وإكراھھم على الإنصات والاستماع لخزعبلاتھم وأكاذیبھم ودجل الصریع حسین الحوثي، بعد خداع الناس في منازلھم ومجالسھم بأنھا تلاوة لآیات من الذكر الحكیم.

السلوك مرفوض

ولفت إلى أن جمیع المواطنین یرفضون ھذا السلوك ویعتبرونھ تدخلا سافراً في حیاتھم الخاصة، مشیراً إلى أن عددا من المواطنین قالوا إن الحوثي تجاوز كل الحدود واخترق البیوت، ویرید أن یفرض علیھم الاستماع لخطبھ وخطب شقیقھ حسین بالقوة.

استبدال القرآن بالملازم

وحذر المصدر من أن قبول الناس الیوم لأحابیل المثقفین الحوثیین، قد یدفعھم غداً لقبول تجرع العلقم، داعیاً إلى أن ینتفض الجمیع بوقفة رجل واحد في وجھ ھولاء الطغاة الكاذبین، وتابع «الحوثي قام بإیقاف مكبرات الصوت التي تصدح بآیات القرآن الكریم لبعض القراء المشھورین، وتغییرھا بخطب لحسین الحوثي، وإیقاف مجالس لذكر القرآن الكریم واستبدالھا بملازم ومحاضرات حسین الحوثي».