شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مُطالبات خمس دول لقطر بشأن انتهاكاتها والان مع التفاصيل

طالبت عدد من الدول العربية والعالمية وفد قطر في مجلس الأمن باتخاذ تدابير لازمة بشأن انتهاكاتها.

إن "السعودية طالبت وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة الغفران وإزالة العقبات أمام أداء القطريين الحج والعمرة".

من جانبها، طالبت نيجيريا وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بحقوق العمال المهاجرين.

لبنـان بدورها طالبت وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وضمان وصولها للجميع دون تمييز.

أما اليابان طـالبت وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بمزيد من التدابير بحق التمييز ضد المرأة والعمال الأجانب.

وكانت إيطاليا طالبت وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بمزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة.

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كما طالبت وقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.

وكانت إيرلندا طالبت وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب والمهاجرين.

كما طالبت ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائيا.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

فق متابعة "اليمن العربي"، يقدم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء، تقريرا حقوقيا بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون".

وقال بيان صادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في مصر، إن الملتقى أرسل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات ‏الدوحة بعنوان " قطر - إمارة اللاقانون".

من جهتها، طالبت ميانمار وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بمزيد من التدابير في إصلاح نظام الكفالة وتجريم استغلال العمال المهاجرين وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات