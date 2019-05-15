شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي يساهم في تعويض فجوة إمدادات نفط إيران والان مع التفاصيل
قالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط العالمي في أبريل انخفض300 ألف برميل يوميا، وتصدر إيران و كندا و كازاخستان و أذربيجان للهبوط.
وأضافت الوكالة أن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي يساهم في تعويض فجوة إمدادات نفط إيران.
ولفتت إلى أن مؤشرات من منتجين آخرين لتوفير إمدادات بديلة للنفط الإيراني في ظل تشديد العقوبات الأمريكية.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أخيرا، عقوبات على صادرات النفط الإيراني، كما أقرت منع الاستثناءات التي كانت متاحة لبعض الدول.
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