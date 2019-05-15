شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق يكشف إنشاء إيران مجموعات إعلامية لمُهاجمة السعودية والمنطقة والان مع التفاصيل

استعرضت مجلة فوربس الأمريكية، النتائج التي توصل إليها معهد «سيتزن لاب» التابع لقسم القضايا الدولية بجامعة تورنتو الكندية، فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه حول إنشاء النظام الإيراني لمجموعات تهدف إلى نشر أخبار زائفة عن السعودية ودول المنطقة.

وجاء في التحقيق الذي أجراه المعهد، أن إيران، أطلقت مجموعات إعلامية الهدف منها محاكاة مواقع الأخبار العالمية باستخدام حسابات مزورة على موقع «تويتر» لنشر أخبار زائفة تستهدف الصحفيين الذين لا يقومون بالتأكد من تلك الحسابات والمواقع، وأن غاية تلك الحملة تشويه صورة السعودية، واستهداف أمنها بجانب دول المنطقة.

وأكد التحقيق، أن الحملة الإيرانية، قامت بإنشاء مواقع شبيهة بمنصات عالمية مثل جامعة هارفارد الخاصة بالمدونات الشخصية، وقامت فيها بنشر مقالات لأساتذة جامعيين ينتقدون فيها دول المنطقة خاصة السعودية، فيما يتعلق بسياساتها العامة، وهو ما يخالف التوجه الرسمي في الولايات المتحدة.