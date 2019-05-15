شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من الخارجية الأمريكية بشأن موظفيها في العراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من موظفيها “غير الضروريين” في العراق الرحيل. يأتي ذلك بعد ساعات من صدور بيان أمريكي كشف عن حالة تأهب قصوى لقوات التحالف الدولي بسبب تهديدات للقوات الأمريكية في العراق.

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