وأضافت الدائرة، أن "تحريات قادت المكتب إلى تواطؤ المتهمين مع عدد من موظفي القاطع البلدي وقوة إزالة التجاوزات في المحافظة؛ لغرض التغاضي عن استغلالهم للعقار البالغة قيمته التقديرية ثلاثة مليارات دينار".
وفي سياق متصل، لفتت الدائرة إلى "تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى من ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بحفر ورفع مادتي السبيس والحجر الكلسي من أراض عائدة للدولة في أحد أقضية المحافظة دون وجود عقد يبيح ذلك".
وبينت أن "المتهم الأول أقدم على رفع مادة السبيس بمساحة تقدر بـ(50) ألف متر مربع، فيما أقدم المتهمون الآخرون على رفع مادة الكلس الحجري بمساحـة تقدر بخمسة آلاف متر مربع، وتم ضبط الآليات والأدوات المستخدمة بعملية الحفر".
وأشارت الدائرة إلى "تنظيم محضري ضبط أصوليين ضما المبرزات المضبوطة، وتم عرضهما صحبة المتهمين على الجهات القضائية؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة تضبط متهمين يستغلون أراضي وعقارات عائدة للدولة في كركوك والمثنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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