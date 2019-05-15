لائحة ضرائب غريبة وغير مألوفة تفرضها بعض الدول!

تفرض نيويورك ضريبة خاصة على الخبز إذا تمّ تقطيعه، في هذه الحالة يجب عليك دفع ضريبة إضافية قدرها 8 سنتات، ولتفادي دفع هذه الضريبة، يلجأ الكثيرون إلى شرائه والذهاب به إلى المنزل لتقطيعه وتناوله، تجدر الإشارة إلى أنّ تناول جزء من الخبز في المتجر الذي يتمّ الشراء منه سيخضع أيضًا للضريبة!

2- ضريبة المكسرات بدون أصدافها!



في إنجلترا، قد يوفر لك شراء المكسرات بأصدافها نقودًا، وذلك بسبب فرض الدولة ضريبة تصل إلى نسبة 20 ٪ على المكسرات المقشرة والمحمصة والمملحة!

3- ضريبة الشمس!



"جزر البليار" مجموعة جزر تقع شرق إسبانيا، وتستقبل سنوياً 11 مليون سائح سنويًا، وترى الحكومة أنّ ذلك يخلق ضغطاً كبيراً على الموارد المحلية، لهذا السبب فرضت ضريبة سياحية جديدة في عام 2016، تُعرف باسم "ضريبة الشمس"، يتم تطبيق التكلفة على جميع زوّار الجزر نتيجة لتمتعهم بأشعة الشمس فيها، وتتراوح قيمتها بين دولارين إلى 4 دولارات في اليوم.

ترى الدولة أنّ تلك الأموال، يتم جمعها لتحسين البنية التحتية السياحية والحفاظ على مواقع التراث واستعادة التوازن البيئي المحلي.

4- ضريبة غازات البقر!



على الرغم من أن الأمر قد يبدو سخيفًا للغاية، إلا أن ضريبة غازات الأبقار موجودة بالفعل في دولة استونيا، والغرض منها بحسب ما صرّحت به الحكومة للوكالات العالمية هو محاولة منع تلوث الهواء، فعندما تهضم بقرة واحدة العشب، فإنها تنتج في المتوسط 350 لترًا من الميثان و1500 لتر من ثاني أكسيد الكربون يوميًا، وهذا يمثل حوالي 15 ٪ إلى 25 ٪ من إجمالي انبعاثات الغاز في الهواء -بحسب مزاعمهم- وتفرض الضريبة البالغة 5 آلاف دولار كرسوم على المزارع الكبيرة التي تضم أكثر من 300 بقرة، ومن المثير للاهتمام أن الضريبة لا يتم فرضها على مربي الحيوانات الأخرى عدى الأبقار!

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5- ضريبة الظل



يتوجب على مالكي المطاعم وأصحاب المتاجر في مدينة كونيليانو الإيطالية، دفع 100 دولار سنويًا، في حال أرادوا الاحتماء من الشمس الجافة ووضع مظلات على متاجرهم أو منتجاتهم في الشوارع العامة!

6- ضريبة الدهون!



يفرض قانون "Metabo" في اليابان على الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا قياس محيط الخصر كل عام، وإذا تجاوز محيط الخصر حجماً معيناً، يجب عليهم دفع غرامة!

ترى الحكومة اليابانية أنّ هذا القانون يتم تطبيقه كمحاولة للتغلب على زيادة معدلات السمنة والحد من انتشار بعض الأمراض مثل السكري والسكتة الدماغية، ولكن ماذا لو كانت البدانة أمراً متوارثاً!

7- ضريبة الترفيه



بلا شك أن الحصول على الترفيه يفرض ضريبة معقولة، إلا أنّه في الهند، يتعين عليك دفع ضريبة خاصة على تذاكر الأفلام والعروض التجارية والمعارض والمتنزهات والأنشطة الترفيهية، وقد تصل هذه الضريبة إلى 28٪ في بعض الولايات.