بالفيديو: طفلة تسقط من الطابق 11 أثناء مشيها وهي نائمة

وذكرت صحيفة ذي ميرور، أن الحادث وقع في مدينة باتا بتايلاند في فندق "D Varee Jomtien Beach Hotel"، الذي اجتمع فيه والد الطفلة البالغ من العمر 43 عاما مع زملائه بمناسبة الاحتفال بخريجي الجامعات.

ويظهر الفيديو مشي الطفلة على طول ممر الطابق الحادي عشر للوصول إلى غرفتها، لكن الباب كان مغلقا. ثم نزلت الطفلة إلى الأرض وتسلقت سور الشرفة وعلقت عليه يديها ثم سقطت.



وكسرت ذراع وساقي الطفلة لدى ارتطامها بالأرض ونقلت إلى المستشفى حيث ترقد الآن في قسم العناية المركزة.

وقالت والدة الطفلة: "أعتقد أنها لم تكن تعلم أنها غادرت الغرفة حتى استيقظت وحاولت العودة إليها بكل الطرق الممكنة".