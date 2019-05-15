ويظهر الفيديو مشي الطفلة على طول ممر الطابق الحادي عشر للوصول إلى غرفتها، لكن الباب كان مغلقا. ثم نزلت الطفلة إلى الأرض وتسلقت سور الشرفة وعلقت عليه يديها ثم سقطت.
وكسرت ذراع وساقي الطفلة لدى ارتطامها بالأرض ونقلت إلى المستشفى حيث ترقد الآن في قسم العناية المركزة.
وقالت والدة الطفلة: "أعتقد أنها لم تكن تعلم أنها غادرت الغرفة حتى استيقظت وحاولت العودة إليها بكل الطرق الممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: طفلة تسقط من الطابق 11 أثناء مشيها وهي نائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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