القضاء: تصديق اعتراف مدان بقتل محامٍ في النجف

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة تحقيق النجف صدقت أقوال متهم اعترف صراحة بقتل المحامي شاكر فاضل شربه بالاشتراك مع ثلاثة متهمين آخرين هاربين صدرت بحقهم أوامر قبض"، لافتا إلى أن "أسباب الجريمة خلافات مالية، كما ورد في اعترافات المتهم".



وتابع البيان، أن "المحكمة صدقت أقواله وتم توقيفه وفق المادة 406/1/أب من قانون العقوبات لتحيله إلى المحكمة المختصة".



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