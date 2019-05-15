اجراءات السفارة الامريكية لمواطنيها وموظفيها بالعراق

وشملت الاجراءات: 1-مغادرة العراق عن طريق النقل التجاري في أقرب وقت ممكن. 2-تجنب المنشآت الأمريكية داخل العراق. 3-مراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات. 4-مراجعة خطط الأمن الشخصي. Advertisements 5- تبقى على علم بالمحيط.



6-راجع كامل نصائح السفر للعراق. 6-راجع كامل نصائح السفر للعراق. 7-زيارة موقعنا على الانترنت للسفر إلى المناطق المعرضة للخطر. ودعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاربعاء، موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة العراق. وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء أنه وضع القوات الأمريكية في العراق في حالة تأهب نظرا لتهديدات محتملة من قبل قوات مدعومة من إيران في المنطقة"، معلنا أنه "يراقب تهديدات مؤكدة، قد تكون وشيكة بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق.



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