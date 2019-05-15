المقاومة الإيرانية: إعدام 88 امرأة خلال فترة حكم حسن روحاني

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

بلغ عدد النساء المحكوم عليهن بالإعدام في عهد الرئيس الإيراني حسن روحاني 88 امرأة، وفقا لما نشره موقع لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

Advertisements

وحسب الموقع، فإن الضحية الـ 88 تدعى “سودابه”، وهي كانت مسجونة في سجن مدينة مراغة في محافظة أذربايجان الغربية منذ عام 2006 . وتمت عملية الإعدام في يوم 26 أكتوبر الماضي إلا أنه تم إعلان الخبر في وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية في 9 مايو الجاري.

وأضاف الموقع: احتلت إيران الرقم القياسي لتنفيذ الإعدام في العالم بالمقارنة بعدد نفوسها. وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي ينفذ إعدام فيها بحق النساء والشباب تحت سن 18 عامًا بشكل واسع. تم إعدام حوالي 3700 شخص خلال السنوات الست الأخيرة تقريبًا في عهد روحاني.

وأكد موقع لجنة المرأة أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المجتمع الناقم، الذي تعيش أغلبيته تحت خط الفقر، ويعاني من البطالة و حرمانهم من الحق في حرية التعبير، كاشفا أن هناك نحو 11 امرأة في سجن “قرجك” بانتظار حكم الإعدام.