الان تتابع الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها غير الأساسيين في العراق مغادرة البلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365:
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، موظفيها غير الأساسيين، في سفارتها ببغداد، وقنصليتها في أربيل، بمغادرة العراق.
وأعلنت الوزارة، في بيان، نشر اليوم الأربعاء، على موقع السفارة الأمريكية في العراق
، تعليق خدمات التأشيرات الاعتيادية في المقرين الدبلوماسيين بصورة مؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها غير الأساسيين في العراق مغادرة البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.