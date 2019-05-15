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الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها غير الأساسيين في العراق مغادرة البلاد

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها غير الأساسيين في العراق مغادرة البلاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365:

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، موظفيها غير الأساسيين، في سفارتها ببغداد، وقنصليتها في أربيل، بمغادرة العراق.

وأعلنت الوزارة، في بيان، نشر اليوم الأربعاء، على موقع السفارة  الأمريكية في العراق

، تعليق خدمات التأشيرات الاعتيادية في المقرين الدبلوماسيين بصورة مؤقتة.

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