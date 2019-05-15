ليبيا: مقتل قيادي داعشي خطير في الزاوية

أعلنت غرفة عمليات صبراتة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي،الثلاثاء، مقتل أحد أبرز عناصر تنظيم داعش المطلوبين للعدالة في ليبيا، الإرهابي صفوان عبد الحميد جابر، خلال قصف جوّي استهدف مقر كتيبة الفاروق، بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وأوضحت غرفة العمليات في بيان لها، اليوم، أن جابر المولود عام 1993 يعد أحد أهم وأخطر عناصر تنظيم داعش المدربّة على القتال وواحد من أبرز المطلوبين لدى النائب العام، بتهمة انضمامه للتنظيم وارتكاب جرائم قتل، وكان ضمن عناصر داعش الذين اقتحموا مديرية أمن صبراتة في 22 من فبراير (شباط) 2016، وأسفرت العملية عن مقتل عدد من المواطنين وأفراد الشرطة.

وبسحب ما أوردته صحيفة "المرصد" الليبية، ذكر البيان أيضاً أن "تصفية هذا الإرهابي الخطير، جائت لتكشف عن وجود علاقة مباشرة بين تنظيم داعش والميليشيات المسلحة، وتعاون واضح بينهما".

كما أفادت غرفة عمليات صبراتة أن الأحداث المتسارعة في البلاد، أكدت أن "الميليشيات والتطرف وجهان لعملة واحدة"، وجاءت "لتفضح هذه الميليشيات وتؤكد تسترها على عناصر تنظيم داعش"، كما برهنت على أنّهم "يقفون صفاً واحداً ضد أي محاولة جدية لإنهاء الفوضى وخلق حالة الاستقرار في ليبيا".