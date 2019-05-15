مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لمنع تسليم تركيا مقاتلات إف 35

أصدرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، نسخة أولية من مشروع قانون حول الإنفاق تسعى لمنع شحن طائرات إف-35 المقاتلة إلى تركيا، وذلك بينما يضغط المسؤولون الأمريكيون على تركيا حتى لا تشتري منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

ويمنع مشروع القانون الذي أعدته لجنة المخصصات استخدام الأموال الاتحادية لشحن طائرات إف-35 إلى تركيا.

وكثيراً ما يستخدم الكونغرس سيطرته على إنفاق الحكومة الاتحادية للتأثير على السياسات بمنع استخدام الأموال في أوجه معينة.

وفي هذه الحالة، لن يسمح التشريع على سبيل المثال بأي أموال للوقود، أو الطيارين، لنقل الطائرات إلى تركيا.

وتركيا، شأنها شأن حلفاء واشنطن الآخرين في حلف شمال الأطلسي، مشتر محتمل لطائرات إف-35 وكذلك شريك في إنتاجها.

لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن خطة تركيا شراء المنظومة الروسية سيقوض أمن مقاتلات إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن.

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ويؤثر الخلاف على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وستنظر لجنة مخصصات الدفاع الفرعية في مجلس النواب فاتورة التمويل الضخمة لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء.

والتمويل الخاص بطائرات إف-35 ما هو إلا جزء بسيط من الفاتورة التي يبلغ حجمها 690 مليار دولار.

وللموافقة على تلك المخصصات، يتعين أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريون.

ويتعين أيضاً أن يوقع ترامب المشروع لًيصبح قانونا. ويريد ترامب أموالا أكثر، تصل إلى 750 مليار دولار، للدفاع وهو ما يزيد على التي يريد ديمقراطيو مجلس النواب تخصيصها.