إيطاليا تُطالب قطر بإلغاء التمييز بحق المرأة

طالبت إيطاليا وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بمزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة.

كما طالبت - وفقاً لمتابعة "الخليج 365"، وقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.

وكانت إيرلندا طالبت وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب والمهاجرين.

كما طالبت ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائيا.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

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فق متابعة "الخليج 365"، يقدم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء، تقريرا حقوقيا بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون".

وقال بيان صادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في مصر، إن الملتقى أرسل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات ‏الدوحة بعنوان " قطر - إمارة اللاقانون".

ومن المنتظر أن ينضم وفد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان لآليات المجلس لفحص سجل ‏قطر في مجال حقوق الإنسان، والذي يجرى الأربعاء بمقر المجلس ‏‏في جنيف.‏

ويجرى فحص ملف قطر للمرة الثالثة، منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 ‏خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور ‏المقررين "الترويكا" لاستعراض ملف الدوحة، وهم: الكونغو ‏الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة‎.‎

كما يحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ‏والمنظمات غير الحكومية، ومن المقرر أن يرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخي ‏وزير الدولة للشؤون الخارجية‎.‎