مطالبات دولية لقطر بتجريم استغلال العمال المهاجرين

طالبت ميانمار وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بمزيد من التدابير في إصلاح نظام الكفالة وتجريم استغلال العمال المهاجرين وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء، أيار 15، 2019. من جهتها طالبت إيطاليا قطر بمزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب. Advertisements وفي السياق طالب لبنان وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وضمان وصولها للجميع دون تمييز. إلى ذلك دعا وفد عمان قطر في إلى مزيد من التمكين للمرأة سياسيا واقتصاديا وتطوير السياسة التعليمية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

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