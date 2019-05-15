قرقاش: الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعو للاستبشار

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، د. أنور قرقاش: الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعا للاستبشار.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، أيار 15، 2019، أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان.

ولفت المسئول الإماراتي إلى أن السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل.

ويوم أمس اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على صلاحيات مجلس السيادة والوزراء والمجلس التشريعي إضافة إلى الاتفاق علي الفترة الانتقالية المحددة بـ ٣ سنوات.