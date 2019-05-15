الإمارات.. تحميل أكبر شحنة وقود من ميناء الفجيرة إلى سنغافورة

حملت شركة يونيبر للطاقة ومقرها دبي ناقلة عملاقة بأكبر شحنة وقود خالٍ من الكبريت في التاريخ من ميناء الفجيرة لتتجه إلى سنغافورة.

وحسب مصادر رسمية، حملت الناقلة العملاقة 154411 طناً بالوقود الخالي من الرصاص في مطلع الشهر الجاري دون فقدان أي كمية أو تعثر في التحميل والإبحار، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وكانت شركة يونيبر قد حملت ناقلة أخرى في وقت سابق بكمية تبلغ 80 ألف طن متري واتجهت إلى أوروبا.

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وتم تحميل تلك الشحنات قبيل تنفيذ لوائح منظمة النقل البحري العالمية الجديدة بتخفيض كميات الكبريت في الوقود.

والمقرر أن يبدأ تنفيذ اللوائح في أول يناير/كانون الثاني عام 2020، وتنتج وحدات شركة يونيبر للطاقة سنوياً 3 ملايين طن من الوقود الخالي من أو منخفض الكبريت لتوفيره إلى سوق الشحن البحري.

ونقلت مجلة «ميد» عن كريس وود مدير عام يونيبر للطاقة أن طاقة تخزين الشركة في الفجيرة تزيد على مليون طن.