شكرا لقرائتكم أميركا تطلب من موظفيها "غير الضروريين" مغادرة العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أن وزارة الخارجية أمرت "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل.

وفي إشارة للسفارة والقنصلية الأميركية في أربيل، قالت الوزارة إن "خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتاً. إن الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأميركيين في العراق".

وأوصى بيان السفارة من شملهم القرار "بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن".

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وكان بيان عسكري أميركي قد أكد، في وقت سابق، أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش، أعلن حالة "تأهب قصوى" بسبب "تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأميركية في العراق" من جانب مجموعات تدعمها إيران.

ورفعت قوات التحالف حالة الإنذار، مساء الاثنين، بسبب التهديدات الأمنية.

وتوافرت معلومات لدى القوات العراقية عن تهديد أمني وعسكري وشيك يستهدف القوات الأميركية.