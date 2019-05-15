شكرا لقرائتكم قرقاش: اتفاق السودان مبشّر بعد ديكتاتورية البشير والإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه في تويتر الأربعاء، أن "الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعاً للاستبشار. الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل".

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أوضح، الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي الكامل مع قوى "الحرية والتغيير" بشكل كامل خلال 24 ساعة، مؤكداً إنجاز الاتفاق حول نقاط مهمة، أبرزها مرحلة انتقالية من 3 سنوات.

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وكشف متحدث باسم المجلس، في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلين من "الحرية والتغيير" الثلاثاء، عن التوصل إلى تسوية حول 90% من القضايا، منها تشكيل هياكل الحكم الثلاثة: المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وقال المتحدث إنه سيتم تشكيل المجلس التشريعي بـ300 عضو، بنسبة 67% لقوى الحرية والتغيير، و33% للقوى الأخرى، وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة و"الحرية والتغيير".

وأضاف: "نعاهد شعبنا العظيم على أن يكتمل الاتفاق ويحقق طموحات شعبنا الأبي، وستحتفل جماهيرنا خلال 24 ساعة بتحقيق غايات الثورة المجيدة".