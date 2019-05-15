استهداف منزل السفير الأميركي في اليونان بالطلاء

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أثينا: تعرّض منزل السفير الأميركي في اليونان للرشق بالطلاء، الأربعاء، وفق الشرطة والسفير، في حادثة نفذها على الأرجح مثيرو شغب متطرفون.

كتب السفير جيفري بيات في تغريدة "استفقت على مزيد من التخريب الصبياني هذا الصباح خارج المقر، وسأواصل العمل مع السلطات اليونانية لمعاقبة الفاعلين بموجب القانون". أضاف "تدمير الممتلكات ليس احتجاجًا سلميًا".

وقالت الشرطة إن مجموعة تضم عشرة أشخاص على متن دراجات نارية اقتربت من مقر السفير ورشقته بالطلاء. وكثيرًا ما ينفذ مثيرو شغب متطرفون ومجموعات يسارية متطرفة أعمال عنف ضد بعثات دبلوماسية في اليونان.

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نفذ متطرفون في الأيام الأخيرة هجمات تخريبية دعمًا لأحد الأعضاء البارزين في منظمة "17 نوفمبر" اليسارية المتطرفة، الذي يقضي عقوبة السجن.

وينفذ ديمتريس كوفوديناس، العضو في المنظمة، أحكامًا عدة بالسجن مدى الحياة. وبدأ خلال هذا الشهر إضرابًا عن الطعام بعد رفض طلبه إخلاء سبيله.

شنت منظمة "17 نوفمبر" عشرات الهجمات بين 1975 و2000، أدت إلى مقتل 23 شخصًا، بينهم مدير مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في أثينا، والعديد من كبار رجال الأعمال اليونانيين والملحق العسكري البريطاني.

وتم حل المنظمة في 2002.

