صدى البلد
سلَّم طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بالشرق الأوسط، شهادة الموسوعة إلى المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المنفذه لمشروع كوبري تحيا مصر الملجم، وذلك خلال فعاليات افتتاحه ومحور روض الفرج، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد وصفت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العاملية قد محور تحيا مصر بـ الكوبري الملجم الأعرض على مستوى العالم، وأدرجته ضمن الموسوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر من موسوعة جينيس.. المقاولون العرب تتسلم حصول كوبري تحيا مصر على لقب الأعرض في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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