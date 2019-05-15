صدى البلد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاستعجال فى الانتهاء من أكبر قدر من العمل فى تدشين الكبارى كان مبرر جدًا بالرغم من الانتقادات التى واجهناها، لافتًا إلى أن كل إنجاز تم عمله هو توفير فى الوقت والجهد والأموال.
وأوضح السيسى خلال كلمته بافتتاح محور روض الفرج، وكوبرى " تحيا مصر" الملجم، أن محور روض الفرج كان من المفترض الانتهاء منه بعد شهرين، ولكنه تم ضغط المدة الزمنية لكي يشعر المواطنين بالاستفادة من المحور الجديدي لتسيير الحركة على مستخدمى السيارات.
وأضاف الرئيس: "لو كنا انتظرنا للفترة الثانية لإنفاق حجم الأموال...
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: تعجلنا في تنفيذ المشروعات توفيرا للجهد والمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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