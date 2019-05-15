السيسي: تعجلنا في تنفيذ المشروعات توفيرا للجهد والمال

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاستعجال فى الانتهاء من أكبر قدر من العمل فى تدشين الكبارى كان مبرر جدًا بالرغم من الانتقادات التى واجهناها، لافتًا إلى أن كل إنجاز تم عمله هو توفير فى الوقت والجهد والأموال.

وأوضح السيسى خلال كلمته بافتتاح محور روض الفرج، وكوبرى " تحيا مصر" الملجم، أن محور روض الفرج كان من المفترض الانتهاء منه بعد شهرين، ولكنه تم ضغط المدة الزمنية لكي يشعر المواطنين بالاستفادة من المحور الجديدي لتسيير الحركة على مستخدمى السيارات.

وأضاف الرئيس: "لو كنا انتظرنا للفترة الثانية لإنفاق حجم الأموال...