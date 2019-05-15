اليوم السابع
أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه منذ تكليفهم بتشييد محور تحيا مصر منذ 2016 والعمل لم يتوقف ثانية واحدة، مشيراً إلى أن العمل بكوبرى أكتوبر استغرق 17 سنة بينما محور "تحيا مصر" استغرق 4 سنوات فقط.
وأضاف "صلاح"، فى كلمته، خلال افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تشهد نهضة شاملة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية، وأصبحت مصر نموذجاً ناجحا للعديد من الدول والعالم.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة...
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب: إنشاء كوبرى أكتوبر استغرق 17 سنة.. و«تحيا مصر» 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.