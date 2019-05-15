المقاولون العرب: إنشاء كوبرى أكتوبر استغرق 17 سنة.. و«تحيا مصر» 4 سنوات

اليوم السابع

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه منذ تكليفهم بتشييد محور تحيا مصر منذ 2016 والعمل لم يتوقف ثانية واحدة، مشيراً إلى أن العمل بكوبرى أكتوبر استغرق 17 سنة بينما محور "تحيا مصر" استغرق 4 سنوات فقط.



وأضاف "صلاح"، فى كلمته، خلال افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تشهد نهضة شاملة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية، وأصبحت مصر نموذجاً ناجحا للعديد من الدول والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة...