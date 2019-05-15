أكّد طبيب البطريرك الماروني الراحل الكادرينال مار نصرالله بطرس صفير الدكتور الياس صفير، أنّ "البطريرك الراحل كان يعرف حجمه وحدوده، واليوم أصبح لنا شفيع في السماء"، مركّزًا على أنّ "البطريرك صفير كان الرجل الحكيم وكان المرجع الروحي للموارنة".
ولفت في حديث صحافي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، إلى أنّ "البطريرك صفير كان متفائلًا ومتصالحًا مع نفسه وحمل آلام لبنان والإنسان بأصعب الظروف، وكان أب الطائفة لكنّه لم يكن طائفيًّا. كما كان مستمعًا ويصغي بتأنّ لكنّه الصامت الأكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب البطريرك صفير: كان الرجل الحكيم وأب الطائفة واليوم أصبح لنا شفيع بالسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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