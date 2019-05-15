وصول موكب جثمان البطريرك صفير إلى بكركي

وصل موكب جثمان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في هذه الاثناء إلى بكركي، وفي استقباله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعدد كبير من الكهنة والمؤمنين.

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