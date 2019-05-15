لقاء الأحزاب بقاعا في ذكرى النكبة: شعب فلسطين يقدم الأنموذج الخلاق بمقارعة الإحتلال

لفت لقاء "الأحزاب والقوى الوطنية والقومية" في ​البقاع​، لمناسبة ذكرى نكبة ​فلسطين​، إلى أنّ "71 عامًا مضت على اغتصاب الحركة الصهيونية لفلسطين العربية في أبشع صور الإستيطان الإقتلاعي، لشعب لصيق بالأرض والتاريخ والإحلال القسري العنفي لمن لا صلة له بالأرض والتراث من شذاذ الآفاق وقطعان المستعمرين".

وركّز في ​لبنان​، على أنّه "تعود الذكرى ومسلسل التآمر الأميركي الصهيوني الغربي ومعه عرب الرجعية يتوالى فصولًا، ويتناسل انتهاكًا للحقوق من "​وعد بلفور​" إلى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، لتصفية قضية الأرض والإنسان في ما سُمّي "صفقة العصر" بعد تهويد ​القدس​ و​الجولان​" .

وشدّد اللقاء في بيان، على أنّ "​الشعب الفلسطيني​ بعد قرن على "وعد بلفور" المشؤوم و71 عامًا على النكبة و25 عامًا على "إتفاقية أوسلو" لا زال يقدّم الأنموذج الخلّاق في مقارعة الإحتلال، مبتكرًا الأساليب النضاليّة التحرريّة الرائعة لدحر الغزوة الصهيونية الاستيطانية، واستعادة الحق الهضيم من عدو غادر لئيم مترسملًا بآلاف القتلى والجرحى والمعتقلين، لتبقى جذوة النضال مشتعلة رغمًا عن أنف الوالغين بدمه من الأقربين والأبعدين، ولتبقى فلسطين عربية والقدس عربية والجولان عربي حتى التحرير الناجز والنصر".