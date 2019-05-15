ابي نصر من بكركي: صفير ظل على موقفه حتى خرج المحتل السوري من لبنان

اشار رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​ في تصريح له بعد تقديم واجب العزاء بالبطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​بكركي​ على راس وفد، الى ان صفير ظل على موقفه حتى خرج المحتل من ​لبنان​، وقد كان المحتل السوري في ​كسروان​، كما عارض ​مرسوم التجنيس​، وقد استطاع بالمقاطعة التي قادها في ​الانتخابات​ عدم ترشيح احد في كسروان، كما استطاع تحقيق الكثير للبنان، ونحن دائما الى جانب بكركي وهذا امر طبيعي.

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