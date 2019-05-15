الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الداخلية والبلديات في بيان أن عناصر الدفاع المدني، تمكنوا خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق (عدد18): * أحراج (عدد1) : مزرعة الضهر. * أعشاب (عدد9): خريبة ​الشوف​ - ​علمان​ - العطشانة - ​كفرصير​ - الحسبة(صور) - ​الجناح​ - الجليلية - عنجر - سير الغريبة. * منازل (عدد1) : ​ببنين​. * سيارات (عدد4): غرفين - ​الرابية​ - ​جورة البلوط​ - عدشيت. * مؤسسات (عدد1) : مستودع في عين عار. * كهرباء (عدد1) : مولد في زين. Advertisements * مختلف (عدد1) : إطارات في حنوش(البترون). - ​حوادث سير​ (عدد1) : ​كفرحزير​ وسحب قتيل وجريح من داخل سيارتهما. - نقل وإسعاف : (12) حالة طارئة. - نقل جثة رجل من تحوم الى المستشفى (عدد1). سلامة عامة (عدد1) : ​حريصا​. مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 33 مهمة وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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