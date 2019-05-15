طقس ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا دافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت حيث يتحول الى معتدل.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وتبقى دون تعديل في الداخل وعلى المرتفعات (فوق معدلاتها الموسميّة) .
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما ترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى سوء الرؤية أحياناً. أما الجمعة فيكون قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تبدأ بالإنخفاض التدريجيّ اعتبارً من بعد الظهر.
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