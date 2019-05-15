شدّد الوزير السابق شكيب قرطباوي على أنّ "البطريرك الماروني الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير رجل وطني كبير ثابت في مواقفه، وكان يحسب لموقفه حساب"، لافتًا إلى أنّ "أهمّ لحظة في حياة البطريرك صفير الوطنية كان إعلان المطارنة الموارنة".
وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "البطريرك صفير أعلن بشكل واضح أنّ لا عداوة إطلاقًا مع سوريا، لكنّه لا يقبل أن نكون تحتها، أو أن تكون سوريا في لبنان، ونذهب "إنبطاحًا" إلى الشام. لم يكن يقبل أبدًا أن تتعاطى معنا من باب الإحتلال". وركّز على أنّ "صفير كان يستمع قبل اتخاذ قراره، وهذه أهميّة الرجل القوي، وكان دائمًا ثابتًا على موقفه".
كانت هذه تفاصيل خبر قرطباوي: صفير كان يؤكد ألا عداوة مع سوريا لكنه لا يقبل أن تتعاطى معنا كمحتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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