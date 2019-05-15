سرحان التقى بعثة الصليب الأحمر الدولي: العمل جار على تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"

بحث وزير العدل ​ألبرت سرحان​ مع رئيس بعثة ​الصليب الأحمر الدولي​ في ​لبنان​ كريستوفر مارتن، ترافقه مستشارته بسمة طباجة ورئيسة قسم المفقودين مايكه غرون، بسبل التعاون الثنائي بين ​وزارة العدل​ والبعثة الدولية.

ولفت مارتن بعد اللقاء إلى أنّ "الاجتماع وهو الأول مع سرحان تمحور حول التعاون الوثيق القائم بين الوزارة والهيئة، وتركّز البحث حول ملف المفقودين والقانون الّذي صدر والّذي ينصّ على تشكيل "هيئة وطنية للمفقودين".

كما حيّا مارتن "الجهود الّتي يبذلها وزير العدل والوزارة من أجل الإسراع في تشكيل اللجنة"، مبديًا "استعداد الهيئة لدعم اللجنة فور تشكيلها بكلّ الوسائل".

بدوره، أوضح سرحان أنّ "العمل جار على تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"، والوزارة في صدد وضع لائحة بأسماء الأعضاء، على أن تُحال إلى ​مجلس الوزراء​ فور إعدادها".