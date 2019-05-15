قيومجيان: هذا اليوم هو عرس للبنان فقيمة البطريرك صفير كبيرة جدا

ركّز وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيومجيان، في تصريح تلفزيوني خلال مشاركته في وداع البطريرك الماروني الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في فؤاد شهاب، على أنّ "هذا اليوم هو عرس للبنان وللكرامة الوطنية، فقيمة البطريرك صفير كبيرة جدًّا".
من جهته، لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، إلى "أنّنا مهما فعلنا لا يمكن أن نفي البطريرك صفير جزءًا من حقّه، فهو بطريرك لن يتكرّر".
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