قيومجيان: هذا اليوم هو عرس للبنان فقيمة البطريرك صفير كبيرة جدا

ركّز وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​، في تصريح تلفزيوني خلال مشاركته في وداع البطريرك الماروني الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​فؤاد شهاب​، على أنّ "هذا اليوم هو عرس ل​لبنان​ وللكرامة الوطنية، فقيمة البطريرك صفير كبيرة جدًّا".

من جهته، لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، إلى "أنّنا مهما فعلنا لا يمكن أن نفي البطريرك صفير جزءًا من حقّه، فهو بطريرك لن يتكرّر".