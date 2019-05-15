الاباتي الهاشم يحتفل بالذبيحة الالهية لراحة نفس صفير

يحتفل الرئيس العام للرهبنة اللبنانية المارونية الاباتي ​نعمة الله الهاشم​ بالذبيحة الالهية لراحة نفس البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في كنيسة سيدة الانتقال، في اطار القداديس المتتالية التي ستقام حتى الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم، على ان تستأنف الصلوات حتى منتصف الليل.

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