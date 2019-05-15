اعتصام للمساعدين القضائيين في النبطية امام قصر العدل رفضا للمساس بحقوقهم

اعتكف المساعدون القضائيون في النبطية ونفذوا وقفة امام قصر العدل رفضا للمساس بحقوقهم في مشروع الموازنة العامة.
واكد رئيس قلم دائرة التنفيذ حسن ايوب ان الاعتكاف يأتي في سياق لفت النظر للمطالبة بعدم المس بحقوقنا المكتسبة، واكد ضرورة تحصين المساعدين التي تعد كرامتهم من كرامة القضاء.
اضاف قائلا "نلفت عناية وزير العدل وجانب مجلس القضاء الاعلى وسائر المعنيين العمل على تحصين المساعدين القضائيين ماديا ومعنويا والعمل على عدم المس بالصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وجودا وتغذية ودورا.
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