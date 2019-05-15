توقيف سوري في حاصبيا يتجول بسيارة غير قانونية ويوزع لحوما فاسدة

أوقفت دورية من مكتب معلومات ​حاصبيا​ ​مرجعيون​ في ​الامن الداخلي​ في بلدة حاصبيا السوري ن.ق. لتجوله بواسطة سيارة نوع "رابيد" غير قانونية، وتوزيع اللحوم بطريقة غير مطابقة لشروط ​الصحة العامة​. وقد جرى تسليمه إلى مخفر حاصبيا للتحقيق.

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