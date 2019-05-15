السيسي افتتح جسر "تحيا مصر" الأعرض في العالم بعرض 67 مترا

إفتتح الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، جسر "تحيا مصر" الّذي يُعد الأعرض في العالم، ويربط شرق العاصمة بغربها.

وأعلنت موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، أنّ "جسر "تحيا مصر" بمحور روض الفرج، يعدّ أعرض جسر ملجم في العالم، بإجمالى عرض 67.36 مترًا".

وقد أنشئ الجسر تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونفّذته شركة "المقاولون العرب"، واستغرق بناؤه 4 سنوات، أعلى ​نهر النيل​ لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا. وهو يساهم فى تحقيق طفرة نوعيّة كبيرة بالحركة المرورية داخل ​القاهرة​.