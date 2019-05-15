رئيسة وزراء نيوزيلندا: لا أفهم سياسة الولايات المتحدة إزاء حيازة الأسلحة

لفتت رئيسة وزراء ​نيوزيلندا​ ​جاسيندا أرديرن​، في حديث لقناة الـ"CNN" الى أنها "لا تفهم لماذا لا تقدم ​الولايات المتحدة​ على تشديد القوانين الخاصة بالأسلحة النارية بعد كل ما شهدته البلاد من حوادث ​إطلاق نار​ جماعية"، مشيرة الى أن "وقعت في أستراليا مذبحة فغيرت قوانينها. ونيوزيلندا عاشت تجربتها فغيرت قوانينها أيضا. بصراحة، لا أفهم الولايات المتحدة".

وأوضحت أرديرن أن "البنادق لها هدف عملي في نيوزيلندا، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى الحصول على أسلحة نصف آلية وبنادق هجومية".

يذكر أن تصريحات أرديرن جاءت من باريس، حيث يفتتح اليوم منتدى دولي نظمته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيوقع خلاله عدد من قادة العالم ورؤساء شركات التكنولوجيا على وثيقة يطلق عليه "نداء كرايست تشيرش" وتهدف لوضع حد لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي لترويج الإرهاب.