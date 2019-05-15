وفد روسي برئاسة ماتفيينكو يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

تبدأ رئيسة ​مجلس الاتحاد الروسي​، ​فالنتينا ماتفيينكو​، زيارة رسمية إلى ​تركيا​. ويتضمّن برنامج الزيارة، عقد لقاءات مع قيادة الجمهورية ومجلس النواب. وبيّن المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد، أنّ "وفد مجلس الاتحاد سيزور أيضًا المجمع التذكاري "انيت كبير"، ومتحف حرب التحرير الوطنية، ومنشآت تاريخية وثقافية في تركيا". ويضمّ الوفد: نائب رئيسة مجلس الاتحاد إلياس أوماخانوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد ​قسطنطين كوساتشيف​، ونائبه ألكسندر باباكوف، رئيس مجموعة التعاون في مجلس الاتحاد مع ​البرلمان التركي​ مراد خابسيركوف وعضوي المجلس أولغا خوخلوفا ويوري بورلاتشكو.

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