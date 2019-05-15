قرقاش: السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن "الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعا للإستبشار"، مشيرًا إلى أن "الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الإستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان".
ورأى قرقاش، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل".
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