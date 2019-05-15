قرقاش: السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ​أنور قرقاش​ أن "الأخبار الإيجابية من ​الخرطوم​ تدعونا جميعا للإستبشار"، مشيرًا إلى أن "الإتفاق بين ​المجلس العسكري​ وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع ​السودان​ على طريق الإستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان".

ورأى قرقاش، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل".