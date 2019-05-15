حكومة فرنسا: نحترم القانون الدولي بمجال تصدير السلاح للدول المشاركة بحرب اليمن

أكّد رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب "حرص فرنسا الشديد على احترام القوانين الدولية في مجال تصدير السلاح إلى دول مشاركة في الحرب في اليمن، مثل السعودية والإمارات".
وأوضح أنّ "فرنسا تحترم التزاماتها الدولية، وهذه الالتزامات ليست نظرية. لقد كنّا واضحين تمامًا مع سلطات البلدتن المعنيّة بشأن حرصنا على تطبيق شروط استخدام المعدات العسكرية". وشدّد ردًّا على النائب الشيوعي اندريه شاساين، على "أنّنا سنكون متشدّدين جدًّا ومصمّمين جدًّا لضمان التقيّد بالقانون الدولي في مسألة بيع السلاح".
ونوّه فيليب إلى أنّ "فرنسا كثّفت عمليّات التدقيق في صادرات السلاح عبر اللجنة الوزارية لدراسة صادرات المعدّات العسكرية، الّتي باتت من مسؤولية رئيس الحكومة".
وتشارك السعودية والإمارات مباشرة في العمليات العسكرية في اليمن منذ عام 2015، ضدّ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
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