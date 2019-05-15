ارتفاع ضحايا تصادم طائرتين في ألاسكا الى 6 قتلى

أفادت السلطات المحلية في مدينة كيتشيكان التابعة ل​ولاية ألاسكا​ شمال غربي ​الولايات المتحدة​، بأن حصيلة ضحايا تصادم الطائرتين العائمتين، بلغت 6 قتلى.

وأعلنت السلطات المحلية في وقت سابق أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص وفقدان 3 كانوا على متن الطائرتين، بينما نجا 10 آخرون ونقلوا إلى المستشفى.

ثم ارتفع العدد الرسمي للقتلى إلى 4 أشخاص، قبل أن تعثر فرق الإنقاذ على أشلاء اثنين آخرين من ضحايا الكارثة.

وبحسب السلطات، فإن ثلاثة من المصابين العشرة غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال أحد المصابين في حالة خطيرة.