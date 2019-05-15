جنرال بريطاني يرفض اتهام اميركا لإيران بأنها تشكل خطرا على قوات التحالف في الشرق الأوسط

لفتت صحيفة "الإندبندنت" في تقرير بعنوان "جنرال بريطاني يرفض اتهام ​الولايات المتحدة​ لإيران بأنها تشكل خطرا على قوات التحالف في ​الشرق الأوسط​"، الى إن اللواء البريطاني كريس جيكا وهو الثاني في التراتبية العسكرية لسلسة قيادة قوات التحالف نفى أن تكون إيران تشكل تهديدا لقواته في الشرق الأوسط وقال للمراسلين في مقر ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) "إنه ليس هناك دليل على ذلك".

واوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه التصريحات تخالف الاتهامات التي أعلنت عنها ​واشنطن​ لإيران في بداية الأسبوع الماضي والتي أدت إلى التصعيد بين البلدين بعد عام من انسحاب واشنطن من ​الاتفاق النووي​. ولفتت الى إن وسائل الإعلام الاميركية ركزت على اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجوم الذي طال 4 سفن تجارية في ​الخليج​ قبل أيام لكن ​طهران​ ردت بالتنصل من الأمر متهمة واشنطن بالسعي لدفعها إلى حرب لا تريد خوضها.

واوضحت أن معارضي ترامب شنوا عليه حملة شعواء واتهموه بلي الحقائق وحتى اصطناع الأحداث على غرار ما فعله ​جورج بوش​ مع ​العراق​ قبل غزوها عندما اتهم ​بغداد​ بحيازه أسلحة دمار شامل لتبرير الغزو قبل أن يتضح أنها مجرد أكاذيب.

وذكرت إن مسؤولي البنتاغون أكدوا لها أنهم في انتظار توضيح من اللواء البريطاني بشأن تصريحاته مرجحين أن السؤال ربما التبس عليه، مضيفة أن القيادة المركزية الأميركية قررت بعد ساعات من التصريحات عدم الأخذ بها وزيادة مؤشر التهديد لقوات التحالف في ​سوريا​ والعراق.