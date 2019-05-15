السلطات التركية تنفي علانية أي تأجيل لشراء منظومة إس-400 الروسية

أكّدت وكالة ​رويترز​، نقلًا عن مصدر مطلع، أن "​تركيا​ تدرس ما إذا كانت سترجئ استلام ​منظومة​ الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 المقرر في تموز، بعد طلب جديد من ​الولايات المتحدة​.

وأوضحت أن هذه الخطوة شتمثل في حالة حدوثها انفراجة نادرة بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الدولتين اللتين على خلاف بشأن شراء تركيا المزمع للمنظومة الروسية والذي تعارضه الولايات المتحدة.

ونفت ​أنقرة​ علانية أنها تدرس أي تأجيل لشراء منظومة إس-400 الروسية.

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وكانت تركيا قررت في 2017، شراء منظومة "إس-400" من ​روسيا​، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.

ويذكر أن الولايات المتحدة تزعم أن منظومة "إس-400" الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة حزب "​الناتو​" باعتبار تركيا عضوا فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارًا.

ولفت رئيس دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​ فخر الدين ألطون، مؤخرًا، أن عملية شراء منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية "اكتملت".