‏النشرة: لقاء باسيل وساترفيلد ركز على ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية

وصفت مصادر شاركت في لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد بالإيجابي جدا، مشيرة إلى أنه "ركّز على ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية"، ولافتة إلى أن "وجهات النظر تطابقت في كثير من النواحي".
واضافت المصادر ان "باسيل قدم عددا من المخارج لتلافي عرقلة الحل، وكلها مخارج تحفظ للدولة اللبنانية كامل حقوقها ومصالحها الوطنية"، مشيرة إلى أن "الهدف هو التوصل إلى حل نهائي للحدود يفتح الباب أمام استثمار لبنان لحقول الطاقة التي يملكها".
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