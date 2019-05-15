رئيس لجنة الرقابة على المصارف: الليرة متينة ومحمية والوضع النقدي مستقر

رأى رئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​ السيد ​سمير حمود​ ان "ما اعلنه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في الافطار الرمضاني امس يؤكد على متانة الليرة ال​لبنان​ية وحمايتها، اضاف بعد لقائه الرئيس عون في ​بعبدا​، "قد اكدت لفخامته استقرار الوضع النقدي ولا ادنى شك في ذلك. لكن الهاجس يبقى في تفعيل ​الاقتصاد​ والامل كبير في ان يكون الموسم السياحي المقبل موسما واعدا نبني عليه، اضافة الى اطلاق عمليات التنقيب عن ​النفط والغاز​".

واضاف "اننا مستمرون في العمل حفاظا على سمعة لبنان ومنعة اقتصاده، وبذلك تعود الاموال مجددا ونكسب ثقة ​المجتمع الدولي​ وبيوت المال الدولية والمراسلين، وبذلك يكون ​القطاع المصرفي​ بعافية ويساهم في ازدهار البلاد".