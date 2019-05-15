رئيس لجنة الرقابة على المصارف: الليرة متينة ومحمية والوضع النقدي مستقر

رأى رئيس لجنة الرقابة على المصارف السيد سمير حمود ان "ما اعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون في الافطار الرمضاني امس يؤكد على متانة الليرة اللبنانية وحمايتها، اضاف بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا، "قد اكدت لفخامته استقرار الوضع النقدي ولا ادنى شك في ذلك. لكن الهاجس يبقى في تفعيل الاقتصاد والامل كبير في ان يكون الموسم السياحي المقبل موسما واعدا نبني عليه، اضافة الى اطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز".
واضاف "اننا مستمرون في العمل حفاظا على سمعة لبنان ومنعة اقتصاده، وبذلك تعود الاموال مجددا ونكسب ثقة المجتمع الدولي وبيوت المال الدولية والمراسلين، وبذلك يكون القطاع المصرفي بعافية ويساهم في ازدهار البلاد".
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