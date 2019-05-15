السيطرة على حريق نشب في 3 حظائر ماشية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد: سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج ، اليوم الأربعاء، على حريقاً نشب في 3 حظائر ماشية بمركز المنشاة جنوبي المحافظة. تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء هشام الشافعي إخطاراً من مركز شرطة المنشاة بنشوب حريق بحوش بناحية كوم بدار دائرة المركز. Advertisements تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك محمود ح وتطايرت النيران نتيجة الرياح لحوشين مجاورين ملك كلاً من محمود م، فيصل س. جرت السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية بأحد، وأرجع المذكورين سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحوش الأول، وأضافوا بنفوق عدد 3 رأس ماشية وكمية من الطيور، واحتراق كمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية . حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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