مصرع شخصين بسيول جارفة في أصفهان الإيرانية

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أفاد مراسل RT في إيران، اليوم الأربعاء، بمصرع شخصين بسيول جارفة فاجأت سكان منطقة أردهال في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وصرحت المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن الحادث وقع في مدينة مشهد داخل منطقة أردهال في مقاطعة أصفهان، حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر الأربعاء.

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وذكرت مجتبى خالدي أن قوات الطوارئ انتشرت على الفور في الموقع، مشيرة إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 27 عاما، وطفلة في الخامسة من عمرها.